Зеленський доручив РНБО активніше залучати зовнішнє фінансування на дрони

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що доручив секретарю Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Рустему Умєрову активніше залучати зовнішнє фінансування на безпілотники.

"Доручив секретарю РНБО активніше залучати зовнішнє фінансування на дрони. Доручив також урядовцям, міністру оборони України активніше перевіряти всі наші домовленості з партнерами – те, що маємо реалізувати на сто відсотків, але зараз, на жаль, виконується не повністю", - сказав він.

Крім того, глава держави зобов’язав урядовців та міністра оборони перевірити стан виконання міжнародних оборонних домовленостей.