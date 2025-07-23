Інтерфакс-Україна
Події
18:30 23.07.2025

Харків’янка, яка на замовлення російських спецслужб вчиняла підпали у місті, засуджена до 15 років в'язниці

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Харків’янка, яка на замовлення російських спецслужб вчиняла підпали у місті, засуджена до 15 років в'язниці

Слобідський районний суд Харкова визнав винною 25-річну жительку облцентру у диверсії, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 113 КК України), та умисному знищенні майна шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України).

"Суд призначив їй покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Оскільки жінка перебувала на іспитовому строці за необережне нанесення тілесних ушкоджень, до її нового терміну суд додав ще один місяць ув’язнення", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Як було встановлено, у березні цього року жінка шукала "легкій заробіток" через телеграм-канали і потрапила в поле зору російських спецслужб. Від куратора вона отримала завдання підпалити об’єкти Укрзалізниці та цивільний транспорт у місті.

Перший підпал вона вчинила в ніч проти 29 березня: облила бензином автівку, припарковану поблизу багатоповерхівки у Слобідському районі міста, і підпалила її. Вогонь перекинувся на сусідню автівку. Обидва автомобілі були знищені.

Вночі 8 квітня обвинувачена підпалила релейну шафу системи сигналізації Укрзалізниці у Харкові.

Свої дії жінка фільмувала на камеру телефона та надсилала російському куратору.

У судовому засіданні обвинувачена повністю визнала вину та розкаялася.

Теги: #харків #суд #диверсія

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