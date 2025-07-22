Міноборони готує зміни до постанови, які спростять фінансування підприємств оборонного сектору – Шмигаль

Фото: https://t.me/Denys_Smyhal/

Міністр оборони України Денис Шмигаль провів нараду з Міністерством фінансів та керівниками найбільших державних банків щодо посилення фінансової підтримки оборонного сектору.

"Обговорили подальші кроки, зокрема реалізацію "нідерландської моделі", яка передбачає прямі контракти з виробниками, інвестиції в українські оборонні компанії та створення спільних підприємств", – написав Шмигаль в телеграм-каналі за результатами зустрічі.

Він зазначив, що Міноборони вже готує зміни до постанови, що дозволять включати відсотки за кредитами до собівартості продукції – це спростить роботу для підприємств.

"Заслухали пропозиції банків. Міноборони спільно з Мінфіном та іншими структурами їх оперативно опрацює. Від державних банків очікуємо активнішої участі у фінансуванні підприємств ОПК. Це – ключ до збільшення виробництва зброї та посилення нашої обороноздатності", - наголосив Шмигаль.