Інтерфакс-Україна
Події
17:38 22.07.2025

Міноборони готує зміни до постанови, які спростять фінансування підприємств оборонного сектору – Шмигаль

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Міноборони готує зміни до постанови, які спростять фінансування підприємств оборонного сектору – Шмигаль
Фото: https://t.me/Denys_Smyhal/

Міністр оборони України Денис Шмигаль провів нараду з Міністерством фінансів та керівниками найбільших державних банків щодо посилення фінансової підтримки оборонного сектору.

"Обговорили подальші кроки, зокрема реалізацію "нідерландської моделі", яка передбачає прямі контракти з виробниками, інвестиції в українські оборонні компанії та створення спільних підприємств", – написав Шмигаль в телеграм-каналі за результатами зустрічі.

Він зазначив, що Міноборони вже готує зміни до постанови, що дозволять включати відсотки за кредитами до собівартості продукції – це спростить роботу для підприємств.

"Заслухали пропозиції банків. Міноборони спільно з Мінфіном та іншими структурами їх оперативно опрацює. Від державних банків очікуємо активнішої участі у фінансуванні підприємств ОПК. Це – ключ до збільшення виробництва зброї та посилення нашої обороноздатності", - наголосив Шмигаль.

Теги: #міноборони #нарада #шмигаль

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