У Харкові затримали прикордонника, який торгував ввезеними для потреб ЗСУ автомобілями - ДБР

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Правоохоронці затримали місцевого прикордонника, який продавав легкові автомобілі, завезені в Україну благодійними фондами для потреб ЗСУ.

"Прикордоннику повідомлено про підозру за продаж предметів гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України)...Також вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ст. 263 КК України)", - повідомляє Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, автомобілі ввозилися в Україну через благодійні фонди як гуманітарна допомога. Втім, замість передачі автівок підрозділам ЗСУ, їх привласнював фігурант. Він підшукував в інтернеті клієнтів, яким пропонував придбати автомобілі.

Правоохоронці затримали прикордонника під час продажу 3 автомобілів, за які він отримав від покупця 13,5 тис. дол.

У фігуранта було вилучено документи на авто, що підтверджують факт їх ввезення в Україну як гуманітарної допомоги. Крім того, за його місцем проживання виявлено арсенал зброї та боєприпасів (у тому числі автомати, гранати, пістолет, тисячі набоїв різного калібру)

Наразі встановлюється повне коло осіб, які можуть бути причетними до торгівлі гуманітарними автомобілями.