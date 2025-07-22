Інтерфакс-Україна
Події
16:15 22.07.2025

"Метінвест" проведе збори на деяких своїх перереєстрованих з окупованих територій підприємствах із підсумками за 2023-2024рр.

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Гірничо-металургійна група "Метінвест" проведе збори акціонерів низки своїх підприємств, які розташовані на тимчасово непідконтрольних уряду України територіях (НКТ), за підсумками 2023-2024 років.

Згідно з інформацією перереєстрованих підприємств, розміщених у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) у вівторок, збори з підбиттям підсумків відбудуться на ПрАТ "Макіївський металургійний завод" (ММЗ, що є філією Єнакіївського метзаводу, ЄМЗ), ПрАТ "Краснодонвугілля" (Луганська обл.), ПрАТ "Комсомольське рудоуправління, Донецька обл.) та на ПрАТ "Харцизький трубний завод" (ХТЗ, Донецька обл.).

При цьому збори на Комсомольському рудоуправлінні і "Краснодонвугіллі" призначені на 26 серпня, на ММЗ та ХТЗ - на 28 серпня поточного року.

Порядок денний майже ідентичний на всіх підприємствах. Зокрема, акціонери планують розглянути звіти наглядових рад товариства за 2023, 2024 роки та прийняти відповідні рішення. Також прийняти рішення за результатами розгляду звітів виконавчих органів за 2023, 2024 роки, затвердити результати фінансово-господарської діяльності, визначити порядки покриття збитків.

Крім того, планується прийняти рішення про підтвердження діючої структури управління товариствами, затвердити статути у новій редакції, припинити повноваження членів наглядових рад та обрати нових. Прийняття рішення про відкликання та/або призначення розпорядників по рахунку у цінних паперах товариства у НДУ, а також щодо видачі довіреності таким розпорядникам.

Згідно з проєктами рішень, копії яких є у розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна", чистий збиток "Краснодонвугілля" у 2023 році становив 53 млн 978,149 тис. грн, у 2024-му – 157 млн 331,431 тис. грн, які покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Чистий збиток "Макеєвського метзаводу" у 2023 році становив 5 млн 820,905 тис. грн, у 2024-му – 7 млн 227,844 тис. грн, які покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Чистий збиток "Комсомольського рудоуправління" у 2023 році становив 3 млн 804,972тис. грн, у 2024-му – 3 млн 763,591тис. грн, які покриті за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Чистий збиток ХТЗ у 2023 році становив 6 млн 135,054 тис. грн, у 2024-му – 5 млн 637,252 тис. грн, які покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Як повідомлялося, "Метінвест" у березні 2017 року заявив про втрату контролю над деякими своїми підприємствами на територіях Донецької та Луганської областей, що тимчасово не контролюються владою України. Пізніше був втрачений контроль над іншими підприємствами групи у цих областях, та у Запорізькій області.

"Метінвест" складається з видобувних і металургійних підприємств, розташованих в Україні, Європі та США. Його основними акціонерами є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

Теги: #метінвест #нкт #збори_акціонерів

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