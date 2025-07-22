Інтерфакс-Україна
Події
14:55 22.07.2025

Глави МЗС України та Франції відвідали Харків та обговорили посилення ППО

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Глави МЗС України та Франції відвідали Харків та обговорили посилення ППО

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро відвідали Харків у межах другого дня робочого візиту глави зовнішньополітичного відомства Франції в Україну.

Як повідомляє МЗС України, Сибіга окремо відзначив, що раніше Жан-Ноель Барро вже став першим іноземним міністром, який відвідав Сумщину, що знаходиться поруч із фронтом. Він назвав сьогоднішній візит французького міністра до Харкова виявом сміливості та справжньої солідарності.

У Харкові очільники МЗС на власні очі побачили наслідки російського терору. Сибіга зазначив, що росіяни свідомо та цілеспрямовано завдають злочинних ударів ракетами та дронами по житлових кварталах і цивільних об'єктах в центрі міста, вбивають мирних мешканців і продовжують свою агресію.

Міністр нагадав, що Україна ще чотири місяці тому погодилася на повне припинення вогню. На жаль, у відповідь на всі мирні зусилля США та інших країн, Путін продовжив посилювати терор і вбивства. Тому ключовим завданням міжнародної спільноти зараз є максимальний тиск на Росію з метою її примусу до перемирʼя та завершення війни.

"Для нас дуже важливо здійснювати такі візити іноземних гостей не лише до столиці України, а й до Харкова та інших міст. Наші партнери бачать реалії війни та російського терору. А наші люди бачать, що Україна не сама в цій боротьбі, що ми маємо підтримку міжнародної спільноти", — зауважив міністр.

Глави українського та французького дипломатичних відомств заслухали брифінг щодо безпекової ситуації та пріоритетних потреб військових, а також обговорили можливості посилення протиповітряної оборони та захисту харків'ян від російського терору.

У цьому контексті сторони розглянули також можливості залучення додаткової міжнародної підтримки для мешканців Харкова та Харківської області.

Сибіга підкреслив необхідність посилення тиску на Росію та підвищення ціни війни для агресора. За його словами, колективна сила Європи та США здатна змусити Москву припинити терор, а довгострокове перемир'я відкриє шлях до ширших мирних домовленостей.

Дипломати приділили окрему увагу потребам регіону напередодні наступного опалювального сезону та допомозі у зміцненні української стійкості.

Теги: #харків #візит #жан_барро #сибіга

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