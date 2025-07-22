На Донеччині з лінії фронту евакуйовано 528 людей, у тому числі 7 дітей - ОВА

Фото: https://t.me/VadymFilashkin/

За добу росіяни 22 рази обстріляли населені пункти Донеччини, з лінії фронту евакуйовано 528 людей, у тому числі 7 дітей, повідомив у вівторок начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його інформацією, у Покровському районі - у Родинському поранено людину, пошкоджено багатоповерхівку. У Добропіллі поранено 2 людини.

В Краматорському районі - у Лимані "поранено людину, пошкоджено будинок і автомобіль; у Шандриголовому поранено людину, пошкоджено будинок; у Зарічному загинула людина. У Слов'янську поранено 5 людей, пошкоджено 5 багатоповерхівок , адмінбудівлю і 10 автівок. У Краматорську 1 людина загинула і 6 поранені, пошкоджено 3 багатоповерхівки і адмінбудівлю. У Костянтинівці 1 людина загинула, пошкоджено 11 приватних будинків, склад, авто і лінію електропередач", - йдеться у повідомлені у телеграм-каналі.

У Бахмутському району - у Сіверську пошкоджено 4 будинки.