Інтерфакс-Україна
Події
10:49 22.07.2025

На Донеччині з лінії фронту евакуйовано 528 людей, у тому числі 7 дітей - ОВА

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На Донеччині з лінії фронту евакуйовано 528 людей, у тому числі 7 дітей - ОВА
Фото: https://t.me/VadymFilashkin/

За добу росіяни 22 рази обстріляли населені пункти Донеччини, з лінії фронту евакуйовано 528 людей, у тому числі 7 дітей, повідомив у вівторок начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його інформацією, у Покровському районі - у Родинському поранено людину, пошкоджено багатоповерхівку. У Добропіллі поранено 2 людини.

В Краматорському районі - у Лимані "поранено людину, пошкоджено будинок і автомобіль; у Шандриголовому поранено людину, пошкоджено будинок; у Зарічному загинула людина. У Слов'янську поранено 5 людей, пошкоджено 5 багатоповерхівок , адмінбудівлю і 10 автівок. У Краматорську 1 людина загинула і 6 поранені, пошкоджено 3 багатоповерхівки і адмінбудівлю. У Костянтинівці 1 людина загинула, пошкоджено 11 приватних будинків, склад, авто і лінію електропередач", - йдеться у повідомлені у телеграм-каналі.

У Бахмутському району - у Сіверську пошкоджено 4 будинки.

Теги: #донецька_область #обстріл #евакуація

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