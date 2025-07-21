Глава МЗС Франції очікує якнайшвидшого ухвалення 18-го пакету санкцій ЄС проти РФ

Міністр закордонних справ Франції Жан Ноель-Барро сподівається на якнайшвидше ухвалення 18-го пакету санкцій проти РФ.

"Франція стоїть поруч з Україною аби посилити тиск на Росію і надати українцям засоби до самозахисту, підсилити тиск на Росію пакетом масштабних санкцій, прийнятим минулого четверга європейцями. Цей пакет санкцій був скоординований з нашими британськими партнерами, а також із сенаторами США Гремом та Блументалем, які також працювали над санкціями. Тому я сподіваюся, що вони будуть ухвалені якнайшвидше", - сказав він на прес-конференції в понеділок у Києві.

Міністр наголосив, що ці санкції спрямовані на те, щоб вичерпати ресурси, мобілізовані Путіним на фінансування війни проти України.

"Перед обличчям цих історичних рішень ЄС, кожен має зрозуміти, що коли його інтереси безпеки опиняються під загрозою, Європейський Союз реагує", - наголосив Барро.

Як повідомлялося, Комітет постійних представників ЄС (Corеper) вранці 18 липня затвердив 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії.

Як зазначила високий представник Європейського союзу Кая Каллас, ЄС схвалив один із найсильніших від початку повномасштабної війни пакетів санкцій проти Росії. "Ми ще більше скорочуємо військовий бюджет Кремля, переслідуючи ще 105 кораблів тіньового флоту, їхніх постачальників, та обмежуючи доступ російських банків до фінансування", - написала вона в Х.

Очікується, що тепер ЄС завершить затвердження санкційного пакету - вже на більш високому рівні, після чого перелік обмежувальних заходів буде опублікований в Офіційному журналі ЄС.