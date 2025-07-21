Завтра уряд має ухвалити рішення щодо контрактів на дрони - Зеленський

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо розробок, виробництва та закупівель дронів, завтра уряд має ухвалити відповідні рішення.

"Працюють разом урядовці, РНБО, Збройні Сили України, команда Офісу. Проаналізували всі напрями щодо необхідних дронів, і особливий акцент – на дронах-перехоплювачах. Були доповіді щодо кожної дійсно ефективної розробки, будемо максимально контрактувати. Завтра урядовці повинні ухвалити відповідні рішення", - написав Зеленський у телеграм-каналі за результатами наради.

"Заявлені обсяги постачання дронів для наших Сил оборони України забезпечать зміцнення захисту наших позицій на фронті та нормального життя в містах і селах. Відповідальність за виконання контрактів – персональна", - зауважив президент.

Він також повідомив, що Україна працює над масштабуванням дипстрайків.