Інтерфакс-Україна
Події
13:32 21.07.2025

Зеленський очікує за 10 днів доповідь Шмигаля й Умєрова щодо аудиту угод із партнерами про постачання зброї

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Зеленський очікує за 10 днів доповідь Шмигаля й Умєрова щодо аудиту угод із партнерами про постачання зброї
Фото: https://t.me/Denys_Smyhal/

Президент України Володимир Зеленський очікує за 10 днів доповідь міністра оборони Дениса Шмигаля й секретаря РНБО Рустема Умєрова щодо аудиту угод із партнерами про постачання зброї і конкретних термінів реалізації змістовних домовленостей.

"Вже є сотні угод із партнерами щодо постачання зброї, спільних виробництв, інвестицій. Треба підняти всі такі угоди, проаналізувати їх і реально забезпечити виконання. За десять днів очікую доповіді міністра та секретаря РНБО щодо аудиту угод і конкретних термінів реалізації змістовних домовленостей", - сказав Зеленський під час представництва нового міністра оборони.

Він наголосив, що це стосується всього: данської моделі, коаліції спроможностей і двосторонніх домовленостей, зокрема про будівництво заводів із виробництва зброї на території партнерів.

Також Зеленський закликав Шмигаля разом із Умєровим і міністром закордонних справ Андрієм Сибігою активізувати роботу із партнерами, зокрема у форматі "Рамштайн".

Президент попросив Шмигаля доповісти за результатами зустрічі міністрів оборони, яка відбудеться сьогодні.

Теги: #зброя #постачання

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