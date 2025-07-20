Уряд запускає експериментальний проєкт відбудови житла та важливої інфраструктури

Уряд запускає експериментальний проєкт "Проєктуй і будуй", який дозволить будувати чи відновлювати житлову та іншу важливу інфраструктуру, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко

"Змінюється сам підхід до будівництва: держава проводить тендери не на проєктування, а на повну реалізацію об’єкта – "під ключ". Це європейська практика, відома як Design–build, такий підхід давно застосовується у ЄС як ефективний механізм.", - написала вона в Фейсбук.

Свириденко зазначила, що підрядник братиме на себе відповідальність і за розробку проєктної документації, і за виконання будівельних робіт.

"Проєкт триватиме 2 роки - на контролі у (віцепрем'єр-міністра з відновлення – ІФ-У) Олексія Кулеби та його команди, а також Агентства відновлення. Українці чекають від уряду результатів. Для цього ми і працюємо", - підсумувала вона.