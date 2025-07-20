Одна людина загинула і двоє постраждали внаслідок атаки ворожих БпЛА у Сумській області – ОВА

Одна людина загинула і двоє постраждали внаслідок нальотів ударних безпілотників по території Сумської області, повідомив начальник ОВА Олег Григоров у Телеграм в неділю.

"Учора ввечері росіяни атакували село Свеської громади чотирма ударними БпЛА. Внаслідок влучань згоріли житлові будинки. Загинула 78-річна жінка. Також після масованої атаки по Шосткинській громаді до медиків звернулися двоє місцевих мешканців. Госпіталізації не потребували – допомогу надали амбулаторно", - написав Григоров у телеграм-каналі.