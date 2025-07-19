Інтерфакс-Україна
Події
14:11 19.07.2025

Зеленський та Сибіга обговорили призначення нових послів України до країн-партнерів

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Зеленський та Сибіга обговорили призначення нових послів України до країн-партнерів

Президент України Володимир Зеленський та міністр закордонних справ Андрій Сибіга напередодні запланованої на понеділок, 21 липня, наради з послами обговорили призначення нових амбасадорів України до країн-партнерів та основні актуальні завдання дипломатичного корпусу на міжнародній арені.

"Доповідь міністра закордонних справ України Андрія Сибіги. Підсумували роботу з партнерами у Євросоюзі щодо 18-го санкційного пакету. Доручив оперативно синхронізувати пакет в українській юрисдикції. Працюємо також із країнами Європи поза Євросоюзом, щоб вони приєдналися до відповідних санкційних режимів", - написав він у телеграмі у суботу.

За словами Зеленського, міністр також доповів про домовленості зі Сполученими Штатами, які зараз у роботі. "Хороша динаміка, розраховуємо на результати й зміцнення нашої співпраці з Америкою. Готуємо на цей понеділок у форматі наради з послами визначення пріоритетів, зокрема, щодо подальших відносин із США".

Також міністр доповів про ситуацію в прикордонні між Росією та Грузією щодо громадян України, яких фактично "викидають" із російської території без документів та попередження як України, так і грузинської сторони. "Зокрема, зазначив Зеленський, - це українці, яких росіяни випускають із тюрем і таборів на контрольованій Росією території. Українські дипломати займаються організацією транзиту цих громадян нашої держави в Україну".

"Обговорили з міністром і призначення нових послів України до країн-партнерів", - додав президент України.

Теги: #посли #зеленський #сибіга

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