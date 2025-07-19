Інтерфакс-Україна
Події
07:11 19.07.2025

РФ за добу завдала 510 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області

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РФ за добу завдала 510 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області

Упродовж минулої доби російські окупанти завдали 510 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області, повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров у своєму Телеграм-каналі.

"358 БЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Магдалинівку, Андріївку, Червонодніпровку, Біленьке, Камʼянське, Приморське, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйполе, Ольгівське, Широке та Оріхів", - зазначено в повідомленні.

Окрім того, сім обстрілів із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) накрили Гуляйполе, Ольгівське, Новоданилівку та Малу Токмачку.

Також зафіксовано 141 артилерійський удар по території Кам’янського, Гуляйполя, Ольгівського, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Внаслідок обстрілів минулої доби загинув 64-річний чоловік.

"Надійшло 32 повідомлення про руйнування квартир, приватних будинків, гаражів, автомобілів та обʼєктів інфраструктури", - підсумував Федоров.

 

Теги: #запорізька #обстріли

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