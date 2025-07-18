Макрон у розмові з Зеленським: Франція є і залишатиметься поруч з Україною

У часи випробувань і в часи надії Франція є і залишатиметься поруч з Україною, заявив президент Франції Еммануель Макрон у розмові з президентом України Володимиром Зеленським.

"Як ніколи необхідно нагадати, що безпека, свобода та майбутнє Європи тісно пов'язані з долею України. Саме тому ми разом з нашими партнерами продовжуємо підтримувати український народ", - написав Макрон у соцмережі Х.

Він нагадав, що партнери підтвердили цю рішучість минулого четверга на саміті Коаліції охочих, який зібрав 30 глав держав та урядів, а також, вперше, представників Америки.

"Разом ми посилюємо тиск на Росію, щоб забезпечити безумовне припинення вогню та початок переговорів щодо міцного та тривалого миру. У цьому зв'язку я вітаю прийняття сьогодні вранці ЄС нового пакету безпрецедентних санкцій проти Росії", - додав Макрон.

Він наголосив, що "російські атаки мають негайно припинитися".