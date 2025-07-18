Інтерфакс-Україна
Події
06:27 18.07.2025

Четверо цивільних постраждали внаслідок атаки ворога по Чугуєву – мер

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Четверо жителів Чугуєва постраждали внаслідок ворожого удару, повідомила міський голова Галина Мінаєва в Телеграм.

"Знову не добрий ранок у Чугуєві. Близько 04.40 ворог завдав удару по одному з жилих мікрорайонів міста. Цього разу є 4 поранених, яким вже надається медична допомога. Пошкодженні житлові будинки, дільниця сімейного лікаря та заклад освіти. Профільні служби виїхали на місце для ліквідації наслідків атаки", - написала Мінаєва.

Джерело: https://t.me/GalinaMinaeva/4988

Теги: #постраждалі #атака #харківська

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