Міністр економіки Соболев задекларував 3,1 млн грн доходів за 2024р.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев зазначив 3 млн 83 тис. 541 грн доходів в електронній декларації про майно та доходи за 2024 рік.

Зокрема, зарплата тоді ще першого заступника міністра економіки за 2024 рік склала 1 565 159 грн, заробітна плата за сумісництвом в Київській школі економіки - 1 502 871 грн і банківські виплати - 15 511 грн, а дружина задекларувала 3 668 629 грн доходів.

Також він указав в декларації 219,9 тис/ грн, $437 на банківських рахунках, $15 тис. готівкою і 30 190 інвестиційних сертифікатів відкритого недержавного пенсійного фонду "Лаурус (номінальна вартість одного цінного паперу 98,4 тис. грн), а дружина - 225,6 тис. грн на банківських рахунках.

Новий міністр володіє квартирою (68 кв. м) в Києві, а також арендує ще одну квартиру (130 кв. м) в Києві.

Дружина Соболева має у власності квартиру Subaru XV 2018 року випуску.

Як повідомлялося, 17 липня Верховна Рада призначила Олексія Соболева міністром економіки, довкілля та сільського господарства.