Інтерфакс-Україна
Події
16:06 17.07.2025

На заході України очікуються сильні дощі

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На заході України очікуються сильні дощі

В Україні в п’ятницю, 18 липня, очікується ускладнення погодних умов, Укргідрометцентр попереджає про небезпечні та стихійні метеорологічні явища.

"18 липня в Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях сильні дощі (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий)", - зазначається в повідомленні.

Крім того, в Хмельницькій, Вінницькій, Одеській, вдень і Житомирській областях очікуються значні дощі. Вночі у південно-західній частині, вдень в Україні, крім західних областей, грози, на Лівобережжі місцями град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, комунальних підприємств та руху транспорту", - зазначають в Укргідрометцентрі.

Теги: #попередження #дощі

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