Інтерфакс-Україна
Події
13:43 17.07.2025

Мецола і фон дер Ляєн привітали Свириденко з призначенням на посаду прем'єра

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Мецола і фон дер Ляєн привітали Свириденко з призначенням на посаду прем'єра

Голова Європейського парламенту Роберта Мецола та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітали Юлію Свириденко з призначенням на посаду прем'єр-міністра України.

"Мої найкращі побажання новому прем'єр-міністру України Юлії Свириденко. Вітаю вас з призначенням на посаду Верховною Радою після вашої номінації президентом Володимиром Зеленським. Оскільки відважний народ України продовжує давати відсіч агресору, будьте впевнені, що підтримка Європи буде лише посилюватися. За свободу, демократію та наше спільне європейське майбутнє", - написала Мецола в соцмережі Х.

Фон дер Ляєн також підтвердила подальшу підтримку, а також привітала Дениса Шмигаля з призначенням на посаду міністра оборони.

"Шановна Юліє Свириденко, вітаємо вас з призначенням на посаду прем'єр-міністра України. Ми повністю підтримуємо вас у боротьбі за виживання України та працюємо над відновленням вашої країни і майбутнім ЄС", - написала вона в соцмережі Х.

"Дякую, Денисе Шмигалю. Найкращі побажання вам на новій ключовій посаді міністра оборони", - додала вона.

 

Теги: #свириденко

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