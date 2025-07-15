Інтерфакс-Україна
Події
17:45 15.07.2025

Обговорення можливості передачі Україні заморожених російських активів триває - президентка Національної ради Федеральних зборів Швейцарії

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Обговорення можливості передачі Україні заморожених російських активів триває - президентка Національної ради Федеральних зборів Швейцарії

Президентка Національної ради Федеральних зборів Швейцарії Майя Рінікер наголосила на продовженні обговорень між швейцарською стороною та іншими країнами щодо можливості передачі Україні заморожених російських активів.

"Ви, мабуть, очікуєте, що Швейцарія, як один із фінансових центрів, зробить свій внесок для вашої країни. Обговорення з цього приводу тривають. Але у нас не така ситуація, як у ЄС, щодо використання надприбутків, отриманих від заморожених російських активів", - сказала вона в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Рінікер пояснила, що у Швейцарії ці активи зберігаються не в Центральному депозитарії цінних паперів, а в комерційних банках, тому вони не приносять надприбутків.

"Це вже трохи технічне питання. Я не хочу заглиблюватися в цю дискусію. Швейцарія підтримує контакти з іншими зацікавленими країнами, та ми хочемо заявити, що дискусії з цього приводу тривають", - додала президентка Національної ради Федеральних зборів Швейцарії.

Теги: #російські_активи #передача #рінікер

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