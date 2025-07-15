Президентка Національної ради Федеральних зборів Швейцарії: ми, як і раніше, підтримуємо Україну і будемо продовжувати допомогу

Ексклюзивне інтерв'ю президентки Національної ради Федеральних зборів Швейцарії Майї Рінікер інформаційному агентству “Інтерфакс-Україна”

Майя Рінікер минулого тижня здійснила свій перший візит в Україну, під час якого вона мала змогу побувати у різних куточках країни, зокрема, у Києві, Харкові, Вінниці. У центрі уваги обговорень були міжпарламентська співпраця, розвиток та гуманітарна підтримка, відновлення та реконструкція, а також подальше зміцнення двосторонніх відносин. Агентство “Інтерфакс-Україна” поговорило з президенткою Національної ради Федеральних зборів про подальшу допомогу українцям, можливість передачі зброї, заморожені російські активи та майбутню долю біженців у Швейцарії.

Текст: Валерія Прощенко

- Чи могли б ви розповісти нам про мету вашого візиту до України? Які ваші враження?

Понад три роки Україна перебуває у стані повномасштабної війни. І з самого початку наш парламент чітко заявив, що ми не приймаємо цю війну. Ми засудили російську військову агресію проти України.

Це мій перший візит до України. Мій візит є також сигналом для українського народу та української влади. По-перше, це знак солідарності. Ми хочемо показати, що ми на вашому боці. Ми підтримуємо Україну. Ми поділяємо ті самі цінності.

Крім того, для мене важливо приїхати особисто і провести діалог з українською владою. Я хотіла побачити проєкти з відновлення, в яких беруть участь швейцарські установи та компанії. І я вважаю, що зараз дуже важливо дати сигнал, що ми як і раніше підтримуємо Україну і будемо продовжувати підтримувати Україну.

- З ким ви зустрічалися в Києві і які теми підіймалися під час розмов? Якщо ви можете поділитися.

Перш за все, я мала зустріч з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком. Ми говорили про наші двосторонні відносини, про підтримку Швейцарією вашої країни, гуманітарні програми, а також про допомогу у відновленні та реконструкції. Це була основна тема. Також я мала переговори з парламентською групою дружби щодо подальшої співпраці. Хочу підкреслити, що наші парламенти дійсно мають давні та дуже важливі відносини, і це має тривати, і ми також незабаром знову зустрінемося.

А потім я провела зустріч із президентом Володимиром Зеленським. Ми обговорили різні питання щодо того, як підтримати Україну.

- Ви згадали про реконструкцію, маються на увазі різні напрямки?

Так, під час мого візиту ми зустрілися і проконсультувалися щодо декількох проєктів, які підтримує Швейцарія. І не тільки з реконструкції, але й гуманітарних напрямків. Швейцарія підтримує проєкти в декількох районах, розташованих поблизу лінії фронту. Після зустрічей у Києві ми поїхали до Харкова. Це ближче до лінії фронту, і ми хочемо краще зрозуміти потреби, вислухати наших українських партнерів і продемонструвати їм нашу солідарність. А також ми хочемо побачити вплив наших внесків і привезти всі ці враження додому.

- І Швейцарія дійсно робить набагато більше в Україні. Та звичайно, ми всі хотіли б побачити новини про зброю.

Що ж, підтримка Швейцарії полягає не тільки в гуманітарній допомозі. Це, наприклад, також допомога в реформах, відновленні, енергетиці та проєктах з розмінування, які вже роблять величезний внесок у вашу країну. Також у вигляді так званих good offices і платформ для діалогу, що ми також продемонстрували, провівши першу Конференцію з відновлення України в 2022 році в Лугано. Потім Швейцарія та Україна спільно провели Конференцію з протимінної діяльності в Лозанні в 2024 році. І, як ви, мабуть, пам'ятаєте, минулого року ми організували Саміт з питань миру в Україні в Бюргенштоці. Насправді ми були першою країною, яка змогла провести таку конференцію на високому рівні щодо мирних зусиль.

- Отже, була інформація, що Комітет з питань безпеки Національної ради Швейцарії хоче дозволити постачання зброї в Україну за певних умов. Чи вважаєте ви, що це взагалі можливо? За яких умов Швейцарія може переглянути свою відмову дозволити використання швейцарської зброї?

Щодо зброї та її реекспорту. Так, ця тема піднімалася під час усіх моїх зустрічей у Києві. Завжди важливо пояснювати, що означає нейтралітет Швейцарії. Він не означає байдужість. Ми завжди засуджуємо російську військову агресію проти України.

Зараз у нашому парламенті обговорюються дві теми. Перша тема стосується реекспорту зброї. Цей законопроєкт був прийнятий в одній палаті. Але щоб цей законопроєкт був прийнятий далі, ми повинні отримати підтримку другої палати. Після цього буде проведено референдум, і населення країни обов'язково висловить свою думку щодо цього.

Якщо ви запитаєте мене, чи можемо ми бути впевнені, що підтримаємо вас зброєю протягом найближчих місяців, я дійсно мушу сказати «ні». Будьмо чесними. Це нереалістично, оскільки процеси у Швейцарії тривають набагато довше. Але, як я вже згадувала, у нас є інші способи підтримки України.

Другий закон, який зараз обговорюється, стосується винятку щодо експорту зброї. Але, знову ж таки, остаточне рішення про зміну закону буде прийнято населенням.

- Тобто, як я розумію, це може зайняти роки...

Як я вже згадувала, процеси у Швейцарії тривають довше, і займають роки. Так. Якщо ми будемо проводити референдум, то мова йде не про місяці, а про два-три роки.

Але Швейцарія може підтримати Україну різними способами, попри те, що не постачає зброю.

- Дійсно, є й інші способи підтримати Україну. Як неодноразово закликало українське керівництво, необхідно посилити тиск на Росію, щоб змусити її сісти за стіл переговорів. Яка позиція Швейцарії з цього приводу?

Швейцарський уряд приєднався до 17-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії, прийнятого в травні 2025 року. Але, знову ж таки, Швейцарія робить багато. Солідарність і підтримка України є величезними. Ми почали підтримувати Україну не тільки з початком війни у 2014 або 2022 році, наші двосторонні відносини є міцними вже понад 30 років.

З 1990-х років ми тісно співпрацюємо з Україною. Я вважаю, що це довгий і плідний період відносин між нашими країнами. Ми поділяємо ті самі цінності, і саме тому ми стоїмо на вашому боці.

- Так, і ми вдячні за це. Але для України є ще одне дуже важливе питання: заморожені російські активи. З огляду на досвід Швейцарії в цій сфері, чи бачите ви можливість просування цього питання?

Ви, напевно, очікуєте, що Швейцарія, як один із фінансових центрів, зробить свій внесок для вашої країни. Обговорення з цього приводу тривають. Але у нас не така ситуація, як у ЄС, щодо використання надприбутків, отриманих від заморожених російських активів. Адже в Швейцарії ці активи зберігаються не в Центральному депозитарії цінних паперів, а в комерційних банках. Тому вони не приносять надприбутків. Це вже трохи технічне питання. Я не хочу заглиблюватися в цю дискусію. Швейцарія підтримує контакти з іншими зацікавленими країнами, але ми хочемо заявити, що дискусії з цього приводу тривають.

- Також хотіла б уточнити стосовно точної кількості українських біженців у Швейцарії на цей час?

Майже 70 000.

– Чи вважаєте ви, що так званий тимчасовий захист для українців буде продовжено на наступні роки у Швейцарії? Бо, ймовірно, деякі люди хотіли б залишитися.

У Швейцарії зараз ведуться дискусії з цього приводу. Звичайно, тимчасовий захист поки що залишиться. Але важливий момент, який я хочу тут підняти, полягає в тому, що ми справді прагнемо інтегрувати якомога більше українців на ринок праці. Це те, на чому ми зараз зосереджуємося. З першого моменту прибуття українських біженців ми намагалися створити умови для їхньої повної інтеграції в систему освіти. Я мати, і я зустрічала українських дітей у шкільних класах своїх дітей. Тож можу запевнити вас, що вони повністю інтегровані. Але водночас наша мета після закінчення війни – побачити якомога більше біженців, які повернуться до своєї країни, бо Україна дійсно потребує їх для свого відновлення.

- Минулого року у Швейцарії відбувся Глобальний саміт миру. З того часу багато що змінилося у дипломатичному напрямку. Яку роль може відігравати Швейцарія у поточних дипломатичних зусиллях?

Наші мирні зусилля є абсолютно необхідними. Усі держави цінують Швейцарію як платформу для діалогу. Ми готові, коли це потрібно. Отже, як нейтральна держава, Швейцарія, безперечно, є ідеальною платформою для діалогу. Ми готові надати будь-яку необхідну допомогу.

- Тож, просто, як приклад, Женева, може стати місцем для наступних потенційних переговорів між Україною та Росією?

Безумовно.

- І останнє питання. Яке послання ви б хотіли передати українцям?

По-перше, ми дуже захоплюємося вашою стійкістю, вашою готовністю боротися за права і цінності, які ми поділяємо в Європі. Ми дійсно підтримуємо вас. Я повернуся до Швейцарії і розповім своїм співвітчизникам, наскільки важлива і бажана наша підтримка в Україні. Це те, що я почула і побачила.

Я дуже хотіла б повернутися сюди, і сподіваюся, що тут буде мир і процвітання. Я бажаю вашій країні і народу життя, на яке ви заслуговуєте. Зі свободою і правами.