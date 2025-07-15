Окупанти обстріляли 10 населених пунктів Запорізької області, постраждали двоє людей

Російські війська за добу здійснили майже 500 обстрілів по 10 населених пунктах Запорізької області, постраждали двоє людей, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 492 удари по 10 населених пунктах Запорізької області", - написав він.

За словами Федорова, війська РФ здійснили 7 авіаційних ударів по Плавнях, Гуляйполю, Малинівці, Новоданилівці та Малій Токмачці, а 368 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Нагорне, Камʼянське, Гуляйполе, Малинівку, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.

Також 4 обстріли із РСЗВ накрили Щербаки та Малу Токмачку, а 113 артилерійських ударів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Малинівки, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Крім того, надійшло 19 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків, гаражів, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.

Між тим, 60-річна жінка та 66-річний чоловік поранені внаслідок ворожої атаки по Пологівському району.