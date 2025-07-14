Зеленський за результатами переговорів з представниками США: Мир можливий лише завдяки силі

Необхідно робити все можливе для того, щоб примусити Росію припинити вбивства, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Зустріч із генералом Келлогом – він почав візит в Україну, доволі змістовно. Ми говорили продуктивно, я вдячний президенту Трампу за готовність підтримувати захист життів наших людей. Ця війна – вона триває тільки через Росію, тільки через бажання Путіна продовжувати війну, затягувати її. Росія намагається зробити війну начебто новою нормою. Ніколи не можна із цим погоджуватись. Треба робити абсолютно все – все можливе для примусу Росії до припинення вбивств, до реального миру й гарантування безпеки. Мир можливий лише завдяки силі", - заявив Зеленський у вечірньому зверненні в понеділок.

Він зазначив, що говорив про це також і з президентом США Дональдом Трампом, а також з представниками Конгресу.

"Ми працюємо на рівні наших команд – України та Сполучених Штатів Америки, щоб забезпечити необхідні нам сили й засоби для захисту життів, для захисту нашої держави, американську зброю, американські санкції проти Росії – уже підготовлений санкційний закон у Конгресі. А також – щоб забезпечити європейське фінансування і підтримку, спільну нашу оборону", - вказав президент.

Окремо він наголосив, що українські військові, розвідка та спецслужби нададуть Келлогу всю необхідну інформацію про те, що відбувається саме зараз на передовій та які нові наступальні кроки готує Росія.

"Росія досі має на це кошти – кошти, щоб руйнувати життя сусідів. Не тільки України. Але світ знає, куди бити, щоб Путін відчув біль і щоб Росія відчула потребу шукати миру. Російські фінанси на війну треба обрізати. Зв’язки Росії з Іраном та Північною Кореєю треба обрізати. Будь-яке постачання компонентів та постачання обладнання для російської воєнної промисловості треба обрізати", - підкреслив Зеленський.

"Я вдячний нашій команді, я вдячний Сполученим Штатам, я вдячний Німеччині та Норвегії за підготовку нового рішення щодо "петріотів" для України. Ми працюємо також щодо великих оборонних угод з Америкою. Зараз іще не час, щоб говорити про деталі публічно, але ми можемо разом зробити багато заради безпеки. Україна абсолютно готова до всіх чесних і до всіх дієвих кроків заради миру – тривалого миру, заради реальної безпеки. Саме Росія не готова. Саме Росію треба примушувати. І це відбувається", - додав президент.