Умєров обговорив з Келлогом досягнення стійкого миру та розвиток спільних проєктів з локалізації виробництва озброєння в Україні

Фото: https://www.facebook.com/

Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся зі спецпредставником президента США з питань України генералом Кітом Келлогом, який перебуває з візитом в Києві.

"Предметна та відверта розмова була присвячена нашій спільній меті – досягненню стійкого та справедливого миру. Подякував США за підтримку України. Ця допомога рятує життя і наближає кінець війни", - написав Умєров в Facebook.

Перший заступник міністра оборони Сергій Боєв підкреслив, що Україна готова до тривалого припинення вогню. Водночас, безпека і захист базується на боєздатній армії та сильному ОПК, тому Україна зосереджена на масштабуванні власних спроможностей.

"Окрема увага – розвитку спільних проєктів з локалізації виробництва озброєння в Україні та Європі. Зокрема, йдеться про системи ППО та інші критично важливі напрямки. Деякі з них уже реалізуються, інші – готуються до запуску. Вони зміцнюють не лише Україну, а й наших союзників. Маємо унікальний бойовий досвід – особливо у сфері БпЛА – і готові ним ділитися", - йдеться в повідомленні.

Частину масштабних спільних ініціатив можна реалізовувати за участю європейських партнерів або за рахунок заморожених російських активів, наголосили в Міноборони.

Сторони обговорили також питання санкцій, адже російський енергетичний сектор – ключове джерело фінансування війни.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, начальник генерального штабу генерал-майор Андрій Гнатов, начальник ГУР Міноборони генерал-лейтенант Кирило Буданов і представники розвідки провели брифінг для американської сторони.

"Проінформували про оперативну ситуацію, оцінку планів противника та підготовку Росії до війни ширшого масштабу – не лише проти України, а й проти НАТО. Показали, як Україна діє у відповідь на російську агресію. Генерал Сирський також окреслив першочергові потреби української армії в озброєнні", - повідомив Умєров.