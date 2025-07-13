Зеленський оприлюднив плани на візит спецпредставника Трампа в Україну

Президент України Володимир Зеленський обговорив на нараді з міністром оборони та військовим командуванням план зустрічей спецпредставника президента США Кіта Келлога під час його візиту в Україну. Про це Зеленський розповів у вечірньому відео-зверненні.

"Говорили сьогодні й про візит генерала Келлога – на тижні будуть перемовини про подальшу підтримку. Доручив Головкому Сирському та начальнику Генштабу Гнатову представити наявну в нас інформацію про російський потенціал і про наші перспективи. Готуємо також зустрічі спецпредставника Президента Трампа з керівниками Служби безпеки України, а також наших розвідок. Інформація буде повною. Розраховуємо й на повне розуміння Америкою того, що можна зробити заради примусу Росії до миру", - сказав Зеленський.

Також президент згадав у зверненні про доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка "щодо захисту українських інтересів і наших відповідей російським убивцям".

"Кожне посягання на Україну має отримувати сильну та жорстку відповідь, і це буде", - наголосив Зеленський.