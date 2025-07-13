Четверо поліцейських поранено внаслідок атаки ворожого дрона у Харківській області

Четверо співробітників поліції отримали поранення внаслідок атаки російського дрона у Куп'янську, повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Російський fpv-дрон влучив у службовий автомобіль поліції в районі однієї з переправ на території Куп’янської міської територіальної громади увечері 13 липня.

"Внаслідок вибуху поранення отримали дільничний офіцер поліції, поліцейський відділу реагування патрульної поліції Куп’янського РВП та двоє поліцейських полку поліції особливого призначення. Їх госпіталізували", - повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Розпочате досудове розслідування за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.