У Сумах загинув чоловік, ще один поранений через ворожій обстріл - ОВА

У Сумській громаді внаслідок ворожої атаки загинув чоловік, ще один – поранений, повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Обстріл стався близько 15:40 на дорозі на території Стецьківського старостату. Двоє братів їхали мотоблоком у напрямку Хотінської громади, коли їх атакував ворожий дрон. Загинув 57-річний чоловік. Його брат зазнав поранення, йому надається медична допомога", - повідомив Григоров у телеграм-каналі.