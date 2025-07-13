Зеленський сподівається на виконання всіх домовленостей, що посилять захист України

Президент України Володимир Зеленський зазначає позитивні результаті використання дронів-перехоплювачів для боротьби під час ворожих атак і сподівається "на виконання всіх домовленостей, що посилять захист України".

Сім днів масштабних російських ударів по Україні: понад 1800 дронів, більш ніж 1200 керованих авіабомб і 83 ракети різних типів. Росіяни посилюють терор проти міст і громад, щоб усе більше залякувати наших людей, написав Зеленський у телеграм-каналі у неділю.

Але попри плани Москви, підкреслив президент, є хороші результати роботи сил ППО. Особливо добре показують себе дрони-перехоплювачі – вже сотні збиттів російсько-іранських "шахедів" за цей тиждень. І кожна зустріч із партнерами на цьому тижні була про масштабування цієї технології.

""Шахеди" – один із російських способів затягувати війну. Маємо нейтралізувати цю загрозу, щоб швидше запрацювала дипломатія. Сподіваємося на виконання всіх домовленостей, що посилять наш захист. Розраховуємо на сильні рішення США, Європи, "сімки" та всіх партнерів", - підкреслив Зеленський.