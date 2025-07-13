Окупанти за добу втратили 1240 осіб та 101 од. автотехніки - Генштаб

Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU/

Сили оборони за добу ліквідували 1240 окупантів, 3 бронемашини, 49 артсистем, 263 БПЛА, 32 крилаті ракети, а також 101 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці ранком неділі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.07.25, орієнтовно, склали: особового складу – близько 1033930 (+1240) осіб, танків – 11016 (+3), бойових броньованих машин – 22983 (+3), артилерійських систем - 30243 (+49), РСЗВ – 1438 (+1), засоби ППО – 1194 (+1), літаків – 421 (+0), гелікоптерів – 340 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 45511 (+263), крилаті ракети – 3491 (+32), кораблі / катери – 28 (+0), підводні човни – 1 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 54923 (+101), спеціальна техніка – 3929 (+0)", - вказано у повідомленні.

Дані уточнюються.