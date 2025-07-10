Україна знайшла рішення збивати 700-1000 БпЛА щодня дронами-перехоплювачами, потрібні фінанси партнерів – Зеленський

РФ планує запуски по України до тисячі дронів на добу, Україна має рішення протидії цьому, але воно потребує фінансування країнами-партнерами, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"У них (російських окупантів – ІФ-У) план на тисячу дронів, 700-1000 дронів на добу. Зараз, якщо наші партнери почують повністю все, що я з ними обговорював, ми все будемо збивати. Ми знайшли, у нас є рішення, дрони-інтерцептори, які збивають. Все, не все, але майже все, безумовно. Більшість", - сказав Зеленський на брифінгу в Римі в четвер.

За його словами, Україна "може це масово виробляти", але потрібно "пришвидшити фінансування цих процесів".

"Важливо, що ключ знайдено. Знайдено українцями, до речі, і американцями. Є чотири компанії, одна з цих чотирьох компаній україно-американська - менеджмент американський, а інженери українці. Ми знайшли рішення, як країна, науковці, інженери знайшли рішення. Це ключове. Нам потрібні фінанси. І будемо збивати", - додав Зеленський.