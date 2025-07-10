Інтерфакс-Україна
Події
20:47 10.07.2025

На Київщині через негоду знеструмлено понад 57 тис клієнтів

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На Київщині через негоду знеструмлено понад 57 тис клієнтів

Через сильний буревій, грозу, град і дощ, що пройшлися лівобережною частиною, наразі у Київській області знеструмлено понад 57 тисяч клієнтів, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Калашник.

"Найбільше постраждали громади: Баришівка, Бориспіль, Бровари, Переяслав, Яготин, Згурівка", - написав він у телеграм у четвер.

"За прогнозами синоптиків, складні погодні умови триватимуть до кінця доби. Бригади ДТЕК Київські регіональні електромережі працюють цілодобово у посиленому режимі. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі", - запевнив Калашник.

 

Теги: #київщина #негода

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