На Київщині через негоду знеструмлено понад 57 тис клієнтів

Через сильний буревій, грозу, град і дощ, що пройшлися лівобережною частиною, наразі у Київській області знеструмлено понад 57 тисяч клієнтів, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Калашник.

"Найбільше постраждали громади: Баришівка, Бориспіль, Бровари, Переяслав, Яготин, Згурівка", - написав він у телеграм у четвер.

"За прогнозами синоптиків, складні погодні умови триватимуть до кінця доби. Бригади ДТЕК Київські регіональні електромережі працюють цілодобово у посиленому режимі. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі", - запевнив Калашник.