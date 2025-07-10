06:18 10.07.2025
Двоє загиблих і 13 постраждалих через масовану ракетно-дронову атаку ворога на Київ – КМВА
Двоє цивільних загинули і 13 отримали поранення й травми внаслідок масованої нічної ракетно-дронової атаки на Київ, повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко в телеграм-каналі станом на 06:11 четверга.
"На жаль, маємо двох загиблих. Цих людей вбили росіяни. Це страшна втрата. Мої співчуття рідним та близьким", - написав Ткаченко.
Перед цим він поінформував, що кількість постраждалих зросла до 13 осіб.
Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/1465