Двоє загиблих і 13 постраждалих через масовану ракетно-дронову атаку ворога на Київ – КМВА

Двоє цивільних загинули і 13 отримали поранення й травми внаслідок масованої нічної ракетно-дронової атаки на Київ, повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко в телеграм-каналі станом на 06:11 четверга.

"На жаль, маємо двох загиблих. Цих людей вбили росіяни. Це страшна втрата. Мої співчуття рідним та близьким", - написав Ткаченко.

Перед цим він поінформував, що кількість постраждалих зросла до 13 осіб.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/1465