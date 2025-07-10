Інтерфакс-Україна
Події
06:18 10.07.2025

Двоє загиблих і 13 постраждалих через масовану ракетно-дронову атаку ворога на Київ – КМВА

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Двоє цивільних загинули і 13 отримали поранення й травми внаслідок масованої нічної ракетно-дронової атаки на Київ, повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко в телеграм-каналі станом на 06:11 четверга.

"На жаль, маємо двох загиблих. Цих людей вбили росіяни. Це страшна втрата. Мої співчуття рідним та близьким", - написав Ткаченко.

Перед цим він поінформував, що кількість постраждалих зросла до 13 осіб.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/1465

Теги: #київ #жертви #атака #бпла

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