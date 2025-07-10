Ворожі дрони уразили житлові будинки в Шевченківському та Дарницькому районах Києва і спричинили пожежу на заправці - мер

Ворожі БпЛА спричинили пожежі у житлових будинках і на заправці в двох районах Києва, повідомляє столичний голова Віталій Кличко у телеграм-каналі станом на 02:18 четверга.

"У Шевченківському районі пожежа на верхньому поверсі житлового будинку. У Дарницькому - ще один виклик. Теж, попередньо, пожежа в багатоквартирному будинку. Екстрені служби прямують на місця", - написав Кличко.

Також за його інформацією у Дарницькому районі палає заправка і гаражі.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/4977