Попередньо є влучання ворожих дронів у житловий будинок і нежитлову будівлю у Києві - КМВА

Попередньо є інформація про два влучання і одне падіння уламків російських дронів, повідомляє начальник Київської МВА Тимур Ткаченко у Телеграм станом на 02:05 четверга.

"Маємо перші наслідки атаки у Шевченківському районі. Попередньо влучання у нежитлову будівлю та падіння уламків на відкритій території. Також попередньо влучання у житловий будинок у Шевченківському районі. У Дарницькому районі уламки впали у дворі житлового будинку", - інформує Ткаченко у Телеграм.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/1445

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