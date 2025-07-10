Інтерфакс-Україна
Події
02:11 10.07.2025

Попередньо є влучання ворожих дронів у житловий будинок і нежитлову будівлю у Києві - КМВА

1 хв читати

Попередньо є інформація про два влучання і одне падіння уламків російських дронів, повідомляє начальник Київської МВА Тимур Ткаченко у Телеграм станом на 02:05 четверга.

"Маємо перші наслідки атаки у Шевченківському районі. Попередньо влучання у нежитлову будівлю та падіння уламків на відкритій території. Також попередньо влучання у житловий будинок у Шевченківському районі. У Дарницькому районі уламки впали у дворі житлового будинку", - інформує Ткаченко у Телеграм.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/1445

https://t.me/tkachenkotymur/1446

https://t.me/tkachenkotymur/1447

Теги: #київ #атака #бпла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:39 10.07.2025
В двох районах Києва викликано медичні бригади – Кличко

В двох районах Києва викликано медичні бригади – Кличко

02:26 10.07.2025
Ворожі дрони уразили житлові будинки в Шевченківському та Дарницькому районах Києва і спричинили пожежу на заправці - мер

Ворожі дрони уразили житлові будинки в Шевченківському та Дарницькому районах Києва і спричинили пожежу на заправці - мер

22:11 09.07.2025
Одна людина загинула і п'ятеро поранено внаслідок атаки дронів у Донецькій області - ОВА

Одна людина загинула і п'ятеро поранено внаслідок атаки дронів у Донецькій області - ОВА

16:17 09.07.2025
"Київтеплоенерго" завершило ремонт пошкодженої обстрілом тепломережі в Солом'янському районі

"Київтеплоенерго" завершило ремонт пошкодженої обстрілом тепломережі в Солом'янському районі

12:30 09.07.2025
В Києві встановлюють додаткові рамки-розпилювачі води для охолодження в спеку

В Києві встановлюють додаткові рамки-розпилювачі води для охолодження в спеку

08:52 09.07.2025
Унаслідок ворожої атаки пошкоджений столярний цех та господарські будівлі на Житомирщині

Унаслідок ворожої атаки пошкоджений столярний цех та господарські будівлі на Житомирщині

08:19 09.07.2025
Близько 50 БпЛА та 5 ракет знаходилися в повітрі Волинської області

Близько 50 БпЛА та 5 ракет знаходилися в повітрі Волинської області

07:42 09.07.2025
На Хмельниччині через ворожу атаку пошкоджено приватний будинок - ОВА

На Хмельниччині через ворожу атаку пошкоджено приватний будинок - ОВА

01:48 09.07.2025
На Київщині внаслідок ворожої атаки постраждала жінка, її госпіталізували - Калашник

На Київщині внаслідок ворожої атаки постраждала жінка, її госпіталізували - Калашник

22:21 08.07.2025
Ворог вдарив по центру Краматорська ударним дроном

Ворог вдарив по центру Краматорська ударним дроном

ВАЖЛИВЕ

Україні для відбудови потрібен аналог Плану Маршалла – спецпосланець Трампа Келлог

Питання повернення дітей має бути наступним в переговорах з Росією – Келлог

Зеленський обговорив із Келлогом постачання американської зброї Україні та санкції проти РФ

Президент Італії: ЄС повинен розпочати переговори про вступ України

Зеленський обговорив із президентом Італії євроінтеграцію і санкційний тиск на РФ

ОСТАННЄ

ЄС виділить України черговий транш ERA цього тижня – єврокомісар

Оборонна підтримка України Європою за 3 роки війни склала EUR52-54 млрд проти EUR60 млрд з боку США – єврокомісар

США відновили постачання Україні деяких видів зброї – ЗМІ

Лідери республіканців у Конгресі заявили про готовність йти далі в питанні санкцій проти РФ - ЗМІ

Єврокомісарка з розширення Кос ставить завдання вступу України в ЄС в 2029 році

Україна зараз будує 700 МВт ВЕС з 200 МВт BESS – глава УВЕА на URC-2025

Свириденко: Україна на URC2025 оголосить 18 нових програм для залучення приватного капіталу, здебільшого для МСП

Дуда заявив про можливість закриття хабу в Жешуві через недооціненість ролі Польщі Україною та союзниками – ЗМІ

Трамп запроваджує мита у 50% на імпорт товарів із Бразилії

Компанія MBDA відновлює виробництво ракет SCALP

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА