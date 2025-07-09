Інтерфакс-Україна
Події
10:24 09.07.2025

Запрошення для учасників додаткових сесій НМТ-2025 уже в персональних кабінетах - УЦОЯО

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Запрошення для учасників додаткових сесій НМТ-2025 уже в персональних кабінетах - УЦОЯО

Учасники додаткових сесій національного мультипредметного тесту (НМТ) уже можуть переглянути свої запрошення для участі в тестуванні й завантажити їх із персональних кабінетів, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

"Із запрошення можна дізнатися дату й час проведення НМТ, а також адресу тимчасового екзаменаційного центру (ТЕЦ), у якому відбуватиметься тестування. Нагадуємо: інформація про місце тестування є конфіденційною й призначена лише для учасників тестування. Закликаємо утриматися від її поширення та розголошення особистих даних — дбаймо про безпеку разом", - йдеться в повідомленні УЦОЯО.

Зазначається, що для тих, хто проходитиме НМТ в Україні, час початку зазначено за київським часом, а для тих, хто братиме участь у тестуванні за кордоном, — за місцевим часом.

"Радимо заздалегідь спланувати свій графік на визначений у запрошенні день тестування,  а також прокласти маршрут доїзду, адже в разі запізнення вас не буде допущено до ТЕЦ", - додали у відомстві.

Як повідомлялося, у 2025 році НМТ включає тестування з обов'язкових навчальних предметів: "українська мова", "математика", "історія України" та навчального предмета за вибором ("іноземна мова", "біологія", "географія", "фізика", "хімія", "українська література"). НМТ з історії України охоплюватиме весь курс історії з найдавніших часів до сьогодення. Тестування відбуватиметься під час основних і додаткових сесій. Основні відбулися протягом 14 травня - 25 червня; додаткові пройдуть 14-25 липня.

Загалом на НМТ 2025 року зареєструвалися 317 083 учасники, що більше, ніж у 2024 році. Із зареєстрованих цього року 236 529 — цьогорічні випускники. Інші — це вступники, які повертаються до вищої освіти після перерви, уже у віці понад 18 років. 

Раніше УЦОЯО спростовував поширену в соціальних мережах інформацію про зміст НМТ з історії України, про складність і "відірваності від реальності" НМТ з математики, про надмірну складність НМТ з англійської мови, а також заявив, що жодна з добірок тестових завдань НМТ з англійської мови не містить запитань IELTS чи інших міжнародних тестів.

За результатами основних сесій НМТ-2025 2,4 тис. абітурієнтів здобули 200 балів хоча б з одного предмета, 250 учасників отримали максимальний бал із двох предметів, 31 учасник — з трьох, а троє із них отримали 200 балів з усіх чотирьох предметів.

Теги: #уцояо #нмт #тестування

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