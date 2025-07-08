Трамп обіцяв Зеленському негайно відправити 10 ракет-перехоплювачів для Patriot, а також сприяти пошуку додаткових каналів поставки

Президент США Дональд Трамп обіцяв президенту України Володимиру Зеленському негайно відправити 10 ракет-перехоплювачів для Patriot, а також сприяти пошуку додаткових каналів поставки, повідомляє Axios з посиланням на джерела, обізнані з розмовою президентів у п'ятницю.

"Два джерела повідомили, що Трамп пообіцяв негайно надіслати 10 перехоплювачів Patriot — менше, ніж планувалося під час призупиненої поставки — та допомогти знайти інші способи постачання", - пише видання у вівторок.

За даними Axios, за день до цього канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зателефонував Трампу з проханням звільнити перехоплювачі Patriot, які були зупинені на шляху до України у зв'язку з наче б то переглядом власних запасів минулого тижня.

За словами німецького чиновника, Мерц повідомив Трампу, що Німеччина готова купити батареї Patriot у США та відправити їх до України. "Зі свого боку, Трамп запропонував Німеччині продати Україні одну зі своїх батарей Patriot, повідомляють три джерела, знайомі з обговоренням", - йдеться у повідомленні.

Трамп і Мерц не досягли угоди, але офіційні особи кажуть, що обговорення триває. Німецькі чиновники стверджують, що Німеччина надала Україні дуже високий відсоток своїх батарей Patriot — навіть більше, ніж США у відносному вираженні.

Зазначається, що зі скороченням запасів на тлі численних воєн, що тривають, у країнах НАТО зростає занепокоєння, що ракети-перехоплювачі використовуються швидше, ніж вони можуть бути вироблені.

Міністр оборони США Піт Гегсет визначив наявні в Німеччині та Греції ракетні установки Patriot, які США воліли б фінансувати та відправляти до України. "Ці переговори тривають уже кілька місяців", – сказав радник Трампа.

США нещодавно здійснили свій найбільший в історії залп ракет Patriot для захисту американських військ у Катарі від атаки Ірану . Проте видання зазначає, що Трамп стурбований не лише запасами. Він сказав своїм довіреним особам, що "це не моя війна", але нею буде, якщо він почне постачати зброю Україні.

"Що далі: Зеленський та його помічники зустрінуться в Римі пізніше цього тижня з посланцем Трампа Кітом Келлогом. Вони сподіваються отримати більше ясності щодо майбутнього поставок американської зброї. "Це адміністрація президента. Що він вирішить, те й робимо ми", – сказав радник Трампа. "Ми чекаємо на нього"", - резюмує Axios.