У середу на заході та в центрі України дощі та грози, місцями град, на півдні та сході суха та спекотна погода

У середу, 9 липня, у західних, Житомирський та Вінницькій областях помірні, місцями значні дощі, грози, подекуди град, шквали 15-20 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

Температура вночі 14-19°, вдень 20-25°, на Вінниччині 24-29°.

На решті території суха та спекотна погода з температурою вночі 19-24°, вдень сильна спека 35-39°, лише на Київщині та Чернігівщині місцями короткочасний дощ, гроза, температура вночі 16-21°, вдень 29-34°.

Вітер південний, південно-східний, 7-12 м/с.

У Києві 9 липня місцями короткочасний дощ, вітер переважно південний, 7-12 м/с, температура вночі 19-21°, вдень 30-32°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 9 липня найвища температура вдень була 36,3 в 1947р., найнижча вночі 6,8 в 1887р.

У четвер, 10 липня, у західних, Житомирській та Вінницькій областях помірні, місцями значні дощі, грози; температура вночі 11-16°, вдень 15-20°, на Житомирщині та Вінниччині 21-26°.

На решті території без опадів (лише на Київщині місцями короткочасний дощ, гроза); температура вночі 16-21°, вдень 29-34°, у східних, південно-східних, Сумській та Полтавській областях сильна спека 35-38°. Вітер південно-східний, південний, 7-12 м/с.

У Києві 10 липня місцями короткочасний дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 19-21°, вдень 30-32°.