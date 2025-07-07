Результати основних сесій НМТ-2025: 2,4 тис. абітурієнтів отримали 200 балів хоча б з одного предмета, троє - із чотирьох предметів

За результатами основних сесій національного мультипредметного тесту (НМТ) 2025 року 2,4 тис. абітурієнтів здобули 200 балів хоча б з одного предмета, а троє із них отримали 200 балів з усіх чотирьох предметів, повідомляє Міністерство освіти і науки.

"Уже маємо результати всіх основних сесій національного мультипредметного тесту, у яких узяли участь 285 тисяч учасників. Явка загалом становить 91%, за кордоном — 84%. Показник вищий за торішній і свідчить про відповідальне ставлення випускників до участі у вступній кампанії", - йдеться у повідомленні міністерства.

Зазначається, що найбільша кількість 200-бальників з математики - 1163 вступника, на другому місці англійська мова (765 максимальних результатів); на третьому — українська мова (658 учасників отримали 200 балів).

"У всіх предметах, крім німецької мови, кількість 200-бальників серед тих, хто складав тест в Україні, перевищує кількість таких результатів за кордоном. З німецької мови 19 учасників здобули 200 балів за кордоном і 13 серед тих, хто складав в Україні", - додали у відомстві.

Зазначається, що усього 2414 вступників склали хоча б один предмет на 200 балів, з них 250 учасників отримали максимальний бал із двох предметів, 31 учасник — з трьох, а троє — з чотирьох предметів.

"Частка тих, хто не склав математику в основній сесії тестування, становить 11,7%, торік цей показник був вищим — 14%. Серед вибіркових предметів найскладнішими виявилися фізика (10,3% учасників не впоралися), хімія (6%) та французька мова (4,5% учасників не подолали "порогу"). Зауважимо, що кількість учасників НМТ, які обирають ці предмети, є незначною, тому шкала оцінювання для них стає більш чутливою. Найнижчий відсоток неуспішних результатів з географії — лише 0,07% учасників не склали тест", - розповіли в міністерстві.

У Міносвіти наголошують, що ті, хто не подолав пороговий бал НМТ із деяких предметів, мають можливість вступити до закладів фахової передвищої та професійної освіти.

"Україна потребує механіків, будівельників, фахівців з агросфери, молодшого медичного персоналу — саме ці напрями є перспективними на ринку праці та ключовими для відновлення країни", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, за результатами НМТ-2024 три тисячі абітурієнтів здобули 200 балів хоча б з одного предмета, а сім із них отримали 200 балів з усіх чотирьох предметів.

У 2025 році НМТ включає тестування з обов'язкових навчальних предметів: "українська мова", "математика", "історія України" та навчального предмета за вибором ("іноземна мова", "біологія", "географія", "фізика", "хімія", "українська література"). НМТ з історії України охоплюватиме весь курс історії з найдавніших часів до сьогодення. Тестування відбуватиметься під час основних і додаткових сесій. Основні відбулися протягом 14 травня - 25 червня; додаткові пройдуть 14-25 липня.

Загалом на НМТ 2025 року зареєструвалися 317 083 учасники, що більше, ніж у 2024 році. Із зареєстрованих цього року 236 529 — цьогорічні випускники. Інші — це вступники, які повертаються до вищої освіти після перерви, уже у віці понад 18 років.

Раніше УЦОЯО спростовував поширену в соціальних мережах інформацію про зміст НМТ з історії України, про складність і "відірваності від реальності" НМТ з математики, про надмірну складність НМТ з англійської мови, а також заявив, що жодна з добірок тестових завдань НМТ з англійської мови не містить запитань IELTS чи інших міжнародних тестів.