У Харкові і Запоріжжі зафіксовані влучання БПЛА по будівлі ТЦК і прилеглим територіям, є поранені – Сухопутні війська

У понеділок, 7 липня, росіяни завдали повітряних ударів БпЛА по Харкову та Запоріжжю. Внаслідок атаки стались влучання ворожих БпЛА в будівлю Харківського обласного ТЦК та СП і прилеглу територію, а також поблизу Запорізького обласного ТЦК та СП, повідомляє командування Сухопутних військ ЗСУ.

"Попередньо, серед військовослужбовців Запорізького обласного ТЦК та СП є поранений, а у Харківському ОТЦК та СП - поранено 3 людини. На місці працюють екстрені служби. Додаткова інформація про постраждалих уточнюється", - зазначається у повідомленні в телеграм-каналі.