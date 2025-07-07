Окупанти знов вдарили по Харкову, постраждали 11 мирних мешканців

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ЗС РФ вдруге за день завдали серію ударів по Харкову, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синегубов.

"Зафіксовано 6 влучань. Усі — в Холодногірському районі. Відомо про пошкодження та загоряння цивільних будівель", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, станом на 11:08 відомо про 11 постраждалих. Крім того, є інформація, що під завалами може перебувати людина.

Як повідомлялося раніше, рано вранці ворожі БпЛА атакували Харків, постраждали 29 осіб серед яких 3 дітей.