02:14 06.07.2025
Ворожі БпЛА знову атакують Харків - мер
ЗС РФ вдруге за ніч атакують Харків, повідомив міський голова Ігор Терехов.
"Є попередня інформація про удар ворожим безпілотником по приватному сектору у Новобаварському районі. Деталі зʼясовуємо", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.
Він також повідомив, що за попередніми даними, внаслідок трьох попередніх ударів ворожих безпілотників по місту ніхто не постраждав.
Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/2753
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