Ворожі БпЛА знову атакують Харків - мер

ЗС РФ вдруге за ніч атакують Харків, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Є попередня інформація про удар ворожим безпілотником по приватному сектору у Новобаварському районі. Деталі зʼясовуємо", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Він також повідомив, що за попередніми даними, внаслідок трьох попередніх ударів ворожих безпілотників по місту ніхто не постраждав.

Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/2753

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