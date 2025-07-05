Інтерфакс-Україна
Події
08:55 05.07.2025

Російські війська здійснили майже 120 обстрілів по території Сумщини

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Минулої ночі російські війська здійснили майже 120 обстрілів по 32 населених пунктах у 12 територіальних громадах області, повідомляє Сумська обласна військова адміністрація в телеграм-каналі в суботу.

"Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, ракети типу "НУРС",

скидання ВОГ з БпЛА та РСЗВ: 20 ударів ракетами типу "НУРС"; 30 скидань ВОГ з БпЛА; понад 20 ударів КАБів; 10 ударів РСЗВ",- йдеться в повідомленні.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами та удари БпЛА по території Сумщини.

"Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено адміністративну будівлю та два господарські приміщення медичного закладу; у Ворожбянській громаді пошкоджено приватний будинок об’єкт цивільної інфраструктури; у Середино-Будській громаді знищено приватний будинок, пошкоджено приватні будинки; у Сумській громаді пошкоджено приватні будинки та об’єкт цивільної інфраструктури; у Дружбівській громаді пошкоджено легковий автомобіль",- інформує ОВА.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 9 людей.

Джерело: https://t.me/Sumy_news_ODA/36882

Теги: #обстріли #атака #суми

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