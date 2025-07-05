У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

Жодного ворожого корабля не зафіксовано в акваторії Чорного моря станом на 6:00 суботи, в Азовському морі ворожі кораблі також відсутні, натомість в Середземному морі два ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до чотирьох ракет, повідомляється в Фейсбуці Військово-морських сил Збройних Сил України.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 4 судна, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 9 суден, з них 4 рухалися з протоки Босфор.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/14wRRDCNfD/