Інтерфакс-Україна
Події
06:24 05.07.2025

У Чорному морі - ворожі кораблі відсутні - ВМС ЗСУ

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Жодного ворожого корабля не зафіксовано в акваторії Чорного моря станом на 6:00 суботи, в Азовському морі ворожі кораблі також відсутні, натомість в Середземному морі два ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до чотирьох ракет, повідомляється в Фейсбуці Військово-морських сил Збройних Сил України.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 4 судна, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 9 суден, з них 4 рухалися з протоки Босфор.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/14wRRDCNfD/

Теги: #флот #війна #рф

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