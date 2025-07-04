Інтерфакс-Україна
Події
19:59 04.07.2025

У Харкові на водоймищі потонула 12-річна дівчинка - ДСНС

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У Харкові, на Петренківському водосховищі, під час купання загинула дівчинка (2013 року народження).

Як повідомляє пресслужба ГУ ДСНСу Харківській області, у п'ятницю, близько 17:45, до Служби порятунку надійшло повідомлення, що дитина відпливла від берега приблизно на 15 метрів і раптово зникла під водою, відпочивальники, які намагалися допомогти, не змогли її знайти.

"До місця було направлено водолазну групу Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України. Після проведення пошукових робіт тіло дівчинки було виявлено та піднято на поверхню", - йдеться у повідомленні.

Теги: #харків #водойма

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