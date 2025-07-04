АМКУ оштрафував постачальників дизпалива підприємству "Ліси України" на 5,2 млн грн

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Розробка. Енергетика. Машинобудування" та ТОВ "Науково-виробниче об'єднання "Система Енерго" на 5 млн 232,633 тис. грн за антиконкурентні дії в ході торгів на закупівлю дизельного палива державним спеціалізованим господарським підприємством (ДСГП) "Ліси України" у 2023 році.

Як повідомив АМКУ на своєму сайті, ДСГП "Ліси України" в 2023 році провело торги на закупівлю дизпалива очікуваною вартістю понад 178 млн грн, в яких, зокрема, взяли участь НВП "Розробка. Енергетика. Машинобудування" та НВО "Система Енерго".

"Рішенням від 3 липня 2025 року АМКУ встановив, що під час участі в торгах НВП "Розробка. Енергетика. Машинобудування" та НВО "Система Енерго" діяли не самостійно, а узгоджували свою поведінку з метою усунення конкуренції, що є порушенням закону "Про захист економічної конкуренції", - констатували в комітеті.

При цьому, як зазначили в АМКУ, згідно із законом "Про публічні закупівлі", підставою для відмови в участі у процедурі закупівлі є той факт, що суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів.

За даними YouControl, єдиним засновником і кінцевим бенефіціарієм ТОВ "НВП "Розробка. Енергетика. Машинобудування", зареєстрованого 19 жовтня 2023 року у Києві з розміром статутного капіталу 30 000 грн, є Михайло Сторожук зі 100%-вою часткою.

Своєю чергою єдиною засновницею ТОВ "НВО "Система Енерго" з розміром статутного капіталу 10 тис. є Аліна Гончарук з часткою також 100%.