Інтерфакс-Україна
Події
11:31 04.07.2025

Волонтери УЧХ працювали на місцях ліквідації наслідків обстрілу РФ у двох районах Києва

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Волонтери УЧХ працювали на місцях ліквідації наслідків обстрілу РФ у двох районах Києва

Волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста (УЧХ) працювали у двох районах Києва на місцях ліквідації наслідків російської комбінованої повітряної атаки.

У Соломʼянському районі екіпаж волонтерів надав першу домедичну допомогу трьом постраждалим в укритті.

У Святошинському районі волонтери евакуювали двох літніх людей та кота з 12-го поверху житлового будинку. Першу допомогу надано чотирьом людям.

Волонтери також надавали першу психологічну допомогу постраждалим.

Пункти допомоги від Соломʼянської та Святошинської організацій УЧХ наразі працюють у Києві. Волонтери забезпечують мешканців пошкоджених будинків гуманітарною допомогою у вигляді будівельних матеріалів для тимчасового ремонту пошкоджених осель, а також забезпечують водою та чаєм постраждалих і рятувальників.

За даними ДСНС, внаслідок масованої атаки ворога на Київ у ніч з четверга на п'ятницю понад 20 постраждалих.

Як повідомлялось, у Солом'янському районі через атаку ворога сталося часткове руйнування п'ятиповерхівки. Виникла пожежа на покрівлі семиповерхівки на площі 2000 кв. м. Виникли загоряння у складській будівлі, на території СТО та гаражного кооперативу. Пошкоджено багато цивільної інфраструктури.

У Святошинському районі внаслідок ворожої атаки у 14-поверховому житловому будинку виникла пожежа, загорілися автомобілі.

Під атакою БпЛА у Шевченківському районі опинився ще не заселений восьмиповерховий будинок.

У Дарницькому та Голосіївському районах зафіксовані падіння уламків ворожих БпЛА.

Теги: #допомога #атака_рф #тчху #учх

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