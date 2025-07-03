Зеленський сподівається, що у найближчі дні обговорить з Трампом підтримку США

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Президент України Володимир Зеленський сподівається, що у п’ятницу або у найближчі дні проведе розмову з президентом США Дональдом Трампом.

"А що щодо наших двосторонніх відносин зі Сполученими Штатами та цієї підтримки? Тож, я сподіваюся, що, можливо, завтра або найближчими днями я поговорю про це з президентом Трампом", - сказав Зеленський під час пресконференції у Данії.

Він наголосив, що Україна розраховує на продовження американської підтримки, оскільки існують "деякі питання", які, на жаль, Європа на сьогодні не може вирішити. За словами президента мова йде про ракети для систем ППО Patriot, а також самі системи.

Окрім того, Зеленський додав, що Україна розраховує на власне виробництво, і для цього необхідно більше фінансування, сьогодні у Данії обговорювалося це.