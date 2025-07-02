Інтерфакс-Україна
Події
19:12 02.07.2025

Виробник кетчупів "Чумак" змінив форму власності і став ТОВ "Чумак Україна"

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Акціонери ПрАТ "Чумак", провідного виробника кетчупів та овочевої консервації, макаронів та олії, 1 липня ухвалили рішення змінити його форму власності на ТОВ (товариство з обмеженою відповідальністю) "Чумак Україна" для мінімізації організаційних витрат підприємства.

Відповідну інформацію про припинення ПрАТ шляхом реорганізації в ТОВ оприлюднено Нацкомісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) у середу.

"Рішення прийнято з метою спрощення системи управління та оптимізації витрат", - йдеться у повідомленні інформаційної системи.

Після реорганізації підприємстві його майно, права, грошові кошти, зобов’язання та інші обов’язки у повному обсязі переходять до ТОВ "Чумак Україна". При цьому акції ПрАТ "Чумак" будуть конвертовані в частки в статутному капіталі ТОВ "Чумак Україним" зі збереженням співвідношення кількості акцій, що були у акціонера в статутному капіталі. Відтак одна акція ПрАТ "Чумак" номінальною вартістю 10,00 грн буде дорівнювати вартості частки в розмірі 10,00 грн ТОВ "Чумак Україна". Розмір статутного капіталу залишиться незмінним і становите 699,53 млн грн.

ПрАТ "Чумак" засновано 1996 року у Каховці Херсонської області. Спеціалізується на виробництві кетчупів, соусів, майонезів, томатної пасти, соків, олії, консервованих овочів і макаронних виробів.

Крім пострадянських країн, продукція компанії експортується до США, Канади, скандинавських країн, Німеччини, Прибалтики, Ізраїлю, Західної Африки, Кореї, Бангладеш та ін.

Після окупації Каховки "Чумак" відновив випуск своєї продукції на потужностях конкурентів по всій Україні і навіть за кордоном. Частину томатних паст, соуси, майонези виробляють у Луцьку, Києві та Запоріжжі, макарони – в Туреччині, олію на одному з ОЕЗ, що належить агрохолдингу "Кернел". 2023 року адміністрація підприємства вела пошук земель для вирощування томатів в Одеській області та мала намір почати випуск кетчупів на одному з місцевих заводів.

Згідно даних сервісу Оpendatabot, 2024 року ПрАТ "Чумак" наростив на 45,1% дохід до 1,364 млрд грн, чистий прибуток на 16,6% до 62,09 млн грн, активи на 8,2% до 705,04 млн грн, скоротив боргові зобов`язання на 0,7% до 902,82 млн грн і збільшив чисельність персоналу на 15 осіб до 133 співробітників.

Бенефіціарами підприємства наразі є Картікесан син Ваіравана Васудеван син Ваірвана (Сингапур) та Панда Дхруба Чаран (Індія) через Crestone Investments Limited.

Теги: #чумак #тов

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