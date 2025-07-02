Інтерфакс-Україна
Події
12:04 02.07.2025

Пентагон продовжує надавати Трампу варіанти продовження військової допомоги Україні

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Пентагон продовжує надавати Трампу варіанти продовження військової допомоги Україні

Заступник міністра оборони з питань політики Елбрідж Колбі наголосив, що Пентагон "продовжує надавати Президенту надійні варіанти для продовження військової допомоги Україні" після повідомлень про зупинку постачання деяких обіцяних боєприпасів.

"Водночас Міністерство ретельно вивчає та адаптує свій підхід до досягнення цієї мети, водночас зберігаючи готовність збройних сил США до виконання оборонних пріоритетів Адміністрації", - сказав Колбі в своїй заяві, яку розповсюджує видання Axios у середу.

Раніше Колбі після огляду запасів боєприпасів Пентагону оголосив про зупинку постачання Україні ракети для систем ППО Patriot, високоточних артилерійських снарядів, безпілотників та ракет для винищувачів F-16 через побоювання, що запаси зброї США стали занадто низькими.

Як повідомило видання Politico з посиланням на власні джерела, початкове рішення про призупинення постачання Україні частини допомоги, обіцяної за часів адміністрації минулого президента США Джозефа Байдена, було прийнято на початку червня, але воно набуває чинності лише зараз. При цьому відзначається, що адміністрація Трампа не просила про подальшу допомогу Україні, хоча від адміністрації Байдена залишилося достатньо коштів, щоб Україні вистачило ще на кілька місяців.

Людина, знайома з призупиненням поставок боєприпасів, повідомила, що Пентагон з лютого розподіляв їх за категоріями критичності через побоювання, що Міністерство оборони використовує занадто багато боєприпасів для ППО в Ємені. За словами джерела, Пентагон з березня мав готовий меморандум для Міністра оборони Піта Хегсета щодо заморожування поставок деяких з найбільш дефіцитних боєприпасів у запасах США для України, але це рішення не приймалося, оскільки відомство проходило через кадрові зміни. Існували плани перенаправити ключові боєприпаси, включаючи артилерійські снаряди, танкові снаряди та системи ППО, назад до США або Ізраїлю.

Видання проводить паралелі з першою затримкою адміністрацією Трампа допомоги Україні у сфері безпеки, виділеної Конгресом у 2019 році. Управління урядової підзвітності на той час постановило, що цей крок порушує Закон про контроль за арештами, оскільки розбіжності в політиці не є законною підставою для блокування виділених коштів. Заморожування або уповільнення поставок боєприпасів, які Конгрес вже фінансував і без нового бюджетного повідомлення Конгресу порушує ті ж правові принципи, що були позначені тоді.

Теги: #пентагон #військова_допомога

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