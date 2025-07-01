ГУР МО підтвердило належність танкера, який вибухнув в Середземному морі, до тіньового флоту РФ

Танкер Vilamoura, у моторному відділенні якого 17 червня стався вибух, належить до тіньового флоту РФ, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Vilamoura неодноразово використовували для перевезення нафтопродуктів із портів держави-агресора росії. Наприклад, у квітні 2025 року танкер перебував у терміналі порту усть-луґа, у травні його фіксували в районі новоросійска", - зазначається у повідомленні.

Станом на 1 липня 2025 року пожежний буксир під прапором Мальти Boka Summit тягне пошкоджений вибухом танкер тіньового флоту рф до Лаконської затоки у Греції, щоб оцінити становище судна.

Власником танкера "Vilamoura" є транспортна компанія "TMS Tanker ltd.", зареєстрована у м. Марусі, Греція.