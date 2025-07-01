Інтерфакс-Україна
Події
11:39 01.07.2025

ГУР МО підтвердило належність танкера, який вибухнув в Середземному морі, до тіньового флоту РФ

1 хв читати
ГУР МО підтвердило належність танкера, який вибухнув в Середземному морі, до тіньового флоту РФ

Танкер Vilamoura, у моторному відділенні якого 17 червня стався вибух, належить до тіньового флоту РФ, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Vilamoura неодноразово використовували для перевезення нафтопродуктів із портів держави-агресора росії. Наприклад, у квітні 2025 року танкер перебував у терміналі порту усть-луґа, у травні його фіксували в районі новоросійска", - зазначається у повідомленні.

Станом на 1 липня 2025 року пожежний буксир під прапором Мальти Boka Summit тягне пошкоджений вибухом танкер тіньового флоту рф до Лаконської затоки у Греції, щоб оцінити становище судна.

Власником танкера "Vilamoura" є транспортна компанія "TMS Tanker ltd.", зареєстрована у м. Марусі, Греція.

Теги: #танкер_vilamoura #гур_мо

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:54 29.06.2025
Ветерани ГУР з ампутаціями візьмуть участь у гірському марафоні у французькому Морзіні: 52 км, 3 км набору висоти

Ветерани ГУР з ампутаціями візьмуть участь у гірському марафоні у французькому Морзіні: 52 км, 3 км набору висоти

14:07 28.06.2025
Дрони ГУР уразили об’єкти арсеналу ворога у Брянську - джерела

Дрони ГУР уразили об’єкти арсеналу ворога у Брянську - джерела

10:03 27.06.2025
Збитий у червні іранський Shahed містить мінікомпʼютер Nvidia для задач ШІ та відео – ГУР

Збитий у червні іранський Shahed містить мінікомпʼютер Nvidia для задач ШІ та відео – ГУР

14:03 23.06.2025
Інтеграція ветеранів російсько-української війни в цивільно-військову сферу є важливою складовою розвитку стратегічних партнерств - Скібіцький

Інтеграція ветеранів російсько-української війни в цивільно-військову сферу є важливою складовою розвитку стратегічних партнерств - Скібіцький

ВАЖЛИВЕ

У Камʼянському районі на Дніпропетровщині є загиблі та поранені після ракетної атаки - влада

Сили оборони знешкодили 47 ворожих БпЛА – ПС ЗСУ

МВФ затвердив 8-й перегляд програми EFF для України та виділяє транш $0,5 млрд

Зеленський підписав указ про синхронізацію з 13 та 14 пакетами санкцій ЄС

Зеленський анонсував розмови з керівниками ЄС щодо додаткового фінансування для виробництва дронів і спільних виробництв

ОСТАННЄ

Негода знеструмила 103 населених пункти у чотирьох областях України

Судитимуть наркоторговців, які отримували кокаїн з Іспанії в пакунках з кавою та продавали його у Києві

СБУ повідомила про заочну підозру російському полковнику, який командував атаками "Кинджалів" по енергооб’єктам України

Працівник енергокомпанії напав з ножем на співробітників в німецькому Мельріхштадті, одна жінка померла – ЗМІ

Реєстрація електронних кабінетів доступна для всіх категорій вступників - Міносвіти

Слідство не виявило жодних ознак підготовки до вчинення злочинів відносно мера Дніпра Філатова – МВС

Сибіга привітав Терезу Лазаро з призначенням головою МЗС Філіпін

МВФ закликав до посилення митної реформи та відтермінував призначення керівника Держмитслужби до грудня 2025

Начальник Генштабу ЗСУ призначив комплексний аудит всіх складових у сфері протидії російським БПЛА

Водій злив залишки бетону в лісі на території Національного природного парку "Голосіївський"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА